Europejska premiera „Treasure” z udziałem reżyserki i twórców na otwarcie festiwalu Mastercard OFF CAMERA 2024 w Krakowie Paweł Gzyl

"Treasure" Materiały prasowe

Niemiecka reżyserka Julia von Heinz osobiście przywita gości Gali Otwarcia 17. edycji Mastercard OFF CAMERA w Krakowie podczas europejskiej premiery swojego najnowszego filmu „Treasure”. To ekranizacja autobiograficznej powieści Lily Brett, w której Lena Dunham wciela się w rolę dziennikarki muzycznej Ruth, wyruszającej wraz z ojcem ocalonym z Holokaustu, w emocjonującą podróż z Nowego Jorku do Polski, by odnaleźć żydowskie korzenie swojej rodziny. Ich pełna wzruszeń trasa wiedzie przez Warszawę, Łódź, Kraków aż do Auschwitz-Birkenau. Pokaz specjalny filmu odbędzie się 26 kwietnia.