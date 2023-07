Dokumentalny film krakowskich twórców o Romanie Polańskim podzielił Francję. Niektóre kina nie chcą go wyświetlać

- Właściciele kin nie chcą nawet obejrzeć tego dokumentu. Mówią, że lepiej nie umieszczać go w repertuarze. Wygląda na to, że to powrót do czasów makkartyzmu i polowania na czarownice - mówi Michèle Halberstadt, dyrektor ARP, która twierdzi, że nagradzany film będący świadectwem Ocalonych z Holocaustu padł ofiarą „cancel culture”.