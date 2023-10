Do Krakowa przyjadą literackie gwiazdy i rzesze ich fanów. Już wkrótce Targi Książki

Ale Targi Książki to przede wszystkim spotkania z twórcami: podczas tegorocznej edycji swoją obecność zapowiedziało ponad 700 autorów i autorek. Czytelnicy spotkają się m.in. Katarzynę Bondę, prof. Jerzego Bralczyka, Wojciecha Chmielarza, Jakuba Ćwieka, Maxa Czornyja, Jacka Dehnela, Jacka Dukaja, Marka Krajewskiego, Jakuba Małeckiego, Romę Ligocką, Katarzynę Puzyńską, Mariusza Szczygła, Szczepana Twardocha, Michała Witkowskiego, Janusza Leona Wiśniewskiego, Jakuba Żulczyka, Krzysztofa Zajasa, Katarzynę Grocholę, Magdalenę Kordel. W Krakowie pojawią się także autorzy zagraniczni. Szczegółowa lista autorów dostępna jest na stronie internetowej Targów Książki.

Literatura piękna, faktu, religijna, naukowa i popularnonaukowa, kryminały, thrillery, literatura dziecięca i młodzieżowa, young adult, fantastyka, komiksy – jak co roku każdy znajdzie w halach Expo Kraków coś dla siebie. W ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie odbędą się też m.in. Festiwal Literatury Kobiecej, Young Adult, Spotkań z Fantastyką, Festiwal Literatury Górskiej i Podróżniczej, Spotkania z Non-Fiction oraz Festiwal Mroczne Historie.

- W porozumieniu z wydawcami i środowiskami branżowymi postanowiliśmy wprowadzić limity wejść. Nie może być tak, że czytelnicy, autorzy czy wydawcy czują się przytłoczeni ilością oblegających ich ludzi. Planując zakup biletu na konkretny dzień należy, należy wcześniej zapoznać się z harmonogramem obecności autorów, do których będą obowiązywały wejściówki – wyjaśnia Grażyna Grabowska, prezeska Targów Książki w Krakowie.

Jedną z tegorocznych zmian w organizacji wydarzenia jest konieczność wcześniejszego pobrania bezpłatnych voucherów na niektóre spotkania z autorami – ich posiadacze będą mieli gwarancję na otrzymanie autografu. Specjalna wejściówka do strefy autora ma wyeliminować ogromne kolejki do twórców.

Wszyscy, którzy nie będą mogli w tym czasie przyjechać do Krakowa, będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z autorami na Wirtualnej Platformie Targów, którą można odnaleźć na stronie internetowej Targów Książki (www.targi.krakow.pl).

- Przy wyjściu wystarczy zgłosić pracownikowi ochrony chęć powrotu tego samego dnia, by otrzymać pieczątkę uprawniającą do ponownego wejścia na targi tego samego dnia – zapowiada Grażyna Grabowska kolejną zmianę w organizacji wydarzenia.

Nie zabraknie także akcentów związanych z setną rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, od hasła tegorocznej odsłony: „Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata” z wiersza noblistki, poprzez spotkania i wydarzenia związane z noblistką aż po książki poświęcone poetce i nowe wydania twórczości Szymborskiej.

- To motto jest tak pojemne, że można do niego dopasować bardzo wiele wyjaśnień, które się nasuwają, nie tylko takich, które nasuwają się natychmiastowo. Mnie kojarzy się z podróżami w głąb siebie, w głąb swojego serca i głowy, poznawaniem również siebie na tle tego świata, który się zmienia" – mówi Grażyna Grabowska.

W tym roku organizatorzy zdecydowali się na wprowadzenie szeregu istotnych zmian, o których trzeba pamiętać, oprócz voucherów na spotkania są to to limity wejść, o których już pisaliśmy czy bezpłatne wejścia dla seniorów powyżej 65 roku życia, osób posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora, dla dzieci do lat 7, dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz zniżki dla uczniów i studentów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+.