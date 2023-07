Discoteca Mexicana w klubie Poczta Główna. W sobotę 8 lipca zawita do Krakowa latynoski didżej i producent BadWolf

BadWolf zadebiutował w 2018 roku nagraniem "Esta Noche", które zwróciło na niego uwagę klubowej gawiedzi po obu stronach Atlantyku. Meksykański didżej i producent zaprezntował bowiem ciekawe połączenie rytmów house, techno i electro z mrocznym brzmieniem w stylu post-punk i dark wave oraz chwytliwymi melodiami wywiedzionymi z piosenek zespołów wykonujących alternatywny pop i rock.

Nagrania BadWolfa spodobały się - i trafiły do didżejskich setów tak znanych osobowości z kręgu muzyki tanecznej, jak Diplo, Solomun czy WhoMadeWho. Największy sukces odniosły utwory "Dame Mas" i "After Todo", które osiągnęły pierwsze miejsce na liście serwisu internetowego Beatport Top 100 w gatunku Indie Dance. W ramach ich promocji BadWolf jest wyruszył w światowe tournee, dzięki któremu zawita 8 lipca do Krakowa.