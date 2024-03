Darmowe plany żywieniowe i kalkulator BMI dla każdego. Z portalu Diety Narodowego Funduszu Zdrowia skorzystało blisko 900 tys. osób

- O swoim zdrowiu w dużej mierze decydujemy sami – codziennymi wyborami. A te dotyczące zawartości naszych talerzy mają dużo większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Zdrowa dieta to klucz do zapobiegania szeregowi groźnych chorób i podstawa ich terapii – mówi Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. - W komponowaniu zdrowych i smacznych jadłospisów pomaga serwis Narodowego Funduszu Zdrowia Diety NFZ. Dzięki niemu każdy zainteresowany może bezpłatnie stworzyć menu dopasowane do swoich potrzeb – wskazuje.