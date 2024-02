„Dam ci serce szczerozłote, dam konika cukrowego” - śpiewał Marek Grechuta. Przypominamy historię piosenki i jej tajemniczej współautorki

„Odpustowa piosenka”

Na miarę Grand Prix

- I tu mamy do czynienia z sensacyjnym epizodem! Na widowni siedziała Ewa Demarczyk, która była już wówczas wielką gwiazdą. Doszły ją słuchy, że Marek chyba nie przejdzie. Wtedy pobiegła do jury i w niewybrednych słowach oznajmiła, że Grechuta zasługuje na występ w finale

- wspomina Jan Kanty Pawluśkiewicz.

Koncert galowy odbył się w październiku 1967 roku w sali Filharmonii Krakowskiej. Występ transmitowała telewizja, a że były to czasy jednego programu, Marka zobaczyła cała Polska. Wykonał trzy piosenki: „Serce”, „Tango Anawa” oraz „Pomarańcze i mandarynki”. To wystarczyło, by na jego punkcie oszalały wszystkie słuchaczki. I to bez względu na wiek.

- Kiedy śpiewał, żaden facet nie miał szans, aby wcisnąć się do pierwszych trzech rzędów okupowanych przez wierne wielbicielki - uśmiecha się Jan Kanty Pawluśkiewicz.

[wytloczenie]Na koncercie galowym Grechuta zajął drugie miejsce (pierwszą nagrodę otrzymała ówczesna studentka warszawskiej AWF - Maryla Rodowicz), ale „Serce” zdobyło Grand Prix.[/wytloczenie] Marek z dnia na dzień stał się gwiazdą, a to był dopiero początek jego drogi na szczyt. Laureatów przeglądu studenckiego zapraszano bowiem na festiwal w Opolu, co oznaczało, że drzwi do wielkiej kariery stoją przed nim otworem.

Marek Grechuta wykorzystał swoją szansę, zwłaszcza że niewielu było artystów, którzy w takim stopniu posiadali dar czarowania publiczności pięknem poezji. A warto przypomnieć, że wiele utworów tworzył sam, zarówno kompozycyjnie, jak i tekstowo. Wspólnie z Janem Kantym Pawluśkiewiczem lubili też sięgać po dzieła sławnych poetów: Mickiewicza, Tuwima, Leśmiana czy Gałczyńskiego, zabierając słuchaczy w świat łagodności i wzruszeń.