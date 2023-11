Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Krakowskiej Filharmonii: „Święty! Powiedzcie to dalej"

- Blisko 130 osobowy chór powstały z połączonych zespołów: Chóru Mariańskiego, Społecznego Choru przy Filharmonii Krakowskiej oraz częstochowskiego Basilica Cantans z Archikatedry Częstochowskiej przy współpracy z Krakowską Młoda Filharmonią pod batutą Tomasza Chmiela, udziałem Leszka Długosza jako narratora i zaproszonych 3 wybitnych solistów polskiej sceny operowej Pani Edyty Piaseckiej, Jacka Ozimkowskiego, Marii Hubluk w dniu 4 listopada o godzinie 18.00 w krakowskiej Filharmonii wykona oratorium skomponowane przez Włodzimierza Krawczyńskiego do słów krakowskiego poety, reżysera Telewizji Polskiej, krytyka filmowego, nieżyjącego już Tadeusza Szymy. Przygotowanie chórów Tomasz Chmiel i Marcin Wróbel - wylicza Jolanta Janus, pomysłodawczyni projektu.

„Święty – Powiedzcie to dalej!”, to artystyczny projekt, którego celem jest złożenie hołdu jednemu z największych Polaków, Wielkiej Osobowości chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej - Św. Janowi Pawłowi II oraz Prymasowi Tysiąclecia bł. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Koncert poprowadzi organizatorka koncertu Jolanta Janus i jej firma Ars et Artificem. Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie, a także Narodowe Centrum Kultury i Filharmonia Krakowska.

Zagrali koncert, by wesprzeć lwowskie hospicjum i ośrodek pomocy społecznej

Koncert to cykl kilkunastu pieśni na głosy solowe, chór i orkiestrę. Do narracji zostaną użyte teksty Karola Wojtyły. Koncert zakończy modlitwa do św. Jana Pawła II skomponowana w tym roku przez kompozytora.

Ramy samego oratorium stanowią stałe części mszy: Missa Brevis, Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, a teksty wierszy wypełniają wraz z muzyką treść koncertu. Myślą przewodnią pieśni dotyczących św. Jana Pawła II jest temat „Santo Subito”, który jest również refrenem. Tematowi towarzyszą soliści i chór. Obok tekstów poświęconych osobie św. Jana Pawła II pojawia się wspomnienie sługi bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poezja Tadeusza Szymy wyraża cierpienie, heroizm i głęboką wiarę. Stąd też nastrój modlitewny zakończony utworem „Tamten Pogrzeb” Pieśń Powrót jest formą muzyczną poloneza, temat przejawia się w partii orkiestralnej, w następnych „Wystaliśmy ten przyjazd” i Santo Subito tematowi towarzyszą soliści i chór.