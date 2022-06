Czyta się. „Agla” magiczna powieść nie tylko dla młodzieży. O nowej książce Radka Raka Anna Piątkowska

„„Agla” jest książką dla osób, które lubią czytać. Nie wyobrażam sobie czytania bez radości” -pisze o swojej nowej powieści Radek Rak. A radość z czytania jest, autor, po raz kolejny udowodnił, że snucie wciągających historii jest jego mocną stroną, choć należy przestrzec, że „Agla” to opowieść zupełnie inna niż nagrodzona Nike „Baśń o wężowym sercu”. Nowa powieść Radka Raka to młodzieżowa historia przygodowa, o dojrzewaniu, pierwszej miłości, wykluczeniu i samotności, a wszystko to w krakowskiej scenerii, choć nie do końca realnej. Wydawca zapowiada, że jest to książka, od której nie można się oderwać i nie ma w tym stwierdzeniu przesady.