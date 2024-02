Czym żył Kraków przed stu laty? Legendarny "Ikac" donosił "Awantura jakich mało w centrum Krakowa"

Najważniejsze tematy, zasygnalizowane na pierwszej stronie gazety, to odbudowa Japonii po olbrzymim - szacowanym na 7,9 w skali Richtera - trzęsieniu ziemi, które nawiedziło japońską wyspę Honsiu we wrześniu 1923 roku. Poważnie zostały zniszczone: Tokio, Yokohama, prefektury: Chiba, Kanagawa, Shizuoka. Liczba ofiar wyniosła ponad 105 tys. zbitych i 37 tys. zaginionych. Przeszło 570 tys. domów zostało zniszczonych, a 1,9 milion ludzi stało się bezdomnymi. 3 lutego 1924 roku "IKC" wita czytelników ilustracją przedstawiającą studentów pracujących przy odbudowie swojej uczelni.

Gazeta donosi też o toczącej się w Sejmie debacie nad powszechną służbą wojskową, która miałaby trwać dwa lata. "Aby armia sprostać mogła elementarnym zadaniom obrony państwa i zapewnienia mu bezpieczeństwa, stan jej na stopie pokojowej musi, według obliczeń min. spraw wojskowych, wynosić około 280.000 żołnierzy" - relacjonuje "Ikac". Po odliczeniu korpusu oficerskiego, 240 tys. żołnierzy miałyby dać dwa powołane do wojska roczniki - każdy po ok. 120 tys. poborowych.

"Awantura jakich mało w centrum Krakowa" - krzyczy tytuł, a tuż pod nim "Atak na "Kawiarnię Centralną". - Oficerowie i cywile przeciw policyi. - "Panie poruczniku - bij pan w mordę, bo ta krakowska policya to same chamy". - Krzyżem waleczności po nogi policyantowi".

Oprócz spraw krajowych i międzynarodowych "IKC" to świetna kronika Krakowa tamtego okresu. O czym pisano, co ogłaszano?

Jak donosi "IKC" posterunkowi Socha i Skimna, idąc ul. Krupniczą w stronę Podwala, usłyszeli, jak do drzwi i okien kawiarni "Centralna" przy ul. Dunajewskiego dobija się towarzystwo kilku oficerów, pań i cywilów, którzy wyważywszy bramę, dostali się do kawiarni od tyłu. Przerażony stróż wezwał policję. Prowodyrem okazał się porucznik G. z 9 p. ułanów w Czortkowie, którego jeden z młodzieńców wspierała okrzykami: "Panie poruczniku - bij pan w mordę, bo ta krakowska policya to same chamy". Trwającej kilka godzin bijatyce kres położył dopiero patrol wojskowy. "Awantura ta rzuca jaskrawe światło na spokój i bezpieczeństwo publiczne w naszym mieście. Gdzie jest komenda P.P. na Kraków-miasto?"- pyta redaktor "IKC"- a. Sprawa miała znaleźć finał w sądzie.