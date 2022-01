Czesław Dźwigaj prezentuje nowe obrazy na wystawie w Pałacu Sztuki

Artysta zaprasza widza do obejrzenia "Kosmogonii" w konkretnej kolejności. Od obrazu o podtytule "Iluminacja naszych korzeni", następnie "Bajeczny świat zasad", przez "Pożegnanie etosu prawdy" i "Utopię świata maskarady" po "Miliony obrazów rzeczywistości". Ta chronologia jest ważna, bo jak podkreśla autor, całość składa się w spójną opowieść o losach kultury europejskiej.

Impulsem dla tego pentaptyku była chęć pokazania, do czego doszła kultura europejska, która wywodzi się z Morza Śródziemnego - mówi Czesław Dźwigaj. - Zaczynam od kultury antycznej, przymierza z przyrodą, religii. W ostatnim jesteśmy my, którzy giniemy w kalejdoskopie nadinformacji, to niepoliczalne tłumy, które ciągle gdzieś idą, a z drugiej strony zamykają się w swoich coraz mniejszych światach-bańkach.