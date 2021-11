Czas rozwiązać ten krakowski absurd! Kiedy schody przy dworcu ruszą?! (RED)

Trwa absurd przy najważniejszych dworcu autobusowym w Krakowie. Prowadzące do niego schody - teoretycznie ruchome - nie działają w ogóle od ponad dwóch lat. A wcześniej, nawet jeśli chwilę działały, to szybko - ze względu na awarie - były unieruchamiane. Po blisko... 20 naprawach... odłączone zostały całkowicie. A pasażerowie muszą taszczyć ciężkie walizki po tradycyjnych schodach. Kiedy to się zmieni?