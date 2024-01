Co dalej po podstawówce? Konferencja online dla rodziców i ósmoklasistów już we wtorek Małgorzata Mrowiec

"Wybieram szkołę i zawód" to tytuł konferencji online dla rodziców i uczniów klas ósmych szkół podstawowych, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 30 stycznia, w godzinach od 17 do 19. Organizatorem spotkania jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Krakowski Ośrodek Kariery. Trwają zapisy dla chętnych do udziału w konferencji - poprzez formularz internetowy.