Młode talenty gastronomii w małopolskim konkursie. Zawodników oceniało 40 jurorów

Hasło jubileuszowej, 25. edycji Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych brzmiało: "Powróćmy jak za dawnych lat". Pracę zawodników oraz jej smakowite efekty oceniało 40 jurorów. Jednym z nich był Robert Sowa - mistrz kulinarny i absolwent Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.

Co roku konkurs ten jest organizowany jest we współpracy z szefami kuchni krakowskich restauracji i cukierni. Ma m.in. rozwijać zawodowe zainteresowania uczniów, rozbudzać pomysłowość i inicjatywę, wyrabiać poczucie estetyki i piękna. To także okazja do integracji szkół kształcących młodzież w zawodach szkolnictwa branżowego: kucharza, technika żywienia i usług gastronomicznych, cukiernika, kelnera, technika usług kelnerskich, barmana, technika technologii żywności - nie tylko w kraju, ale też za granicą.

W tegorocznych zawodach wzięło udział dwudziestu dwóch młodych kucharzy, sześciu kelnerów, dziewiętnastu cukierników oraz czternastu barmanów. Stoły zapełniły się nietuzinkowymi i wyjątkowo dopracowanymi potrawami i koktajlami. Zwycięzcą w kategorii kucharz został uczeń reprezentujący Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, w cukiernictwie najlepsza okazała się reprezentantka Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu. Po zaciętej rywalizacji w kategorii kelner pierwsze miejsce ex aequo przyznano duetom uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie oraz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. W kategorii barman bezkonkurencyjna okazała się uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie.