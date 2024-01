Chris Norman wystąpi 1 lutego w ICE Kraków. Posłuchamy hitów jego dawnej grupy Smokie i przebojów z solowej kariery

Latem 1975 roku wydali swój pierwszy hitowy singiel „If You Think You Know How to Love Me” . Następnie ukazało się 15 hitowych singli, w tym „Living Next Door To Alice”, „I'll Meet You At Midnight”, „Lay Back in Arms of Some” oraz bardzo udany duet z Suzi Quatro „Stumblin 'In”, dzięki któremu Chris po raz pierwszy poczuł smak sukcesu poza grupą. Sprzedaż ich albumów odpowiednio wzrosła, a na ich koncie pojawiło się wiele bestsellerów, takich jak „Changing All The Time”, „Midnight Cafe”, „Bright Lights and Back Alleys” i „The Montreux Album”.