Brytyjski chór na koncertach w Krakowie

Chór na 100 głosów na plenerowych koncertach w Krakowie. Na koncerty The People’s Show Choirs wstęp bezpłatny OPRAC.: Magda Habel

"The People’s Show Choirs" - jeden z największych zespołów amatorskich w Wielkiej Brytanii wystąpi w maju w Krakowie. Od 28 do 30 maja śpiewacy będą koncertować w naszym mieście. Będą to koncerty plenerowe, na które wstęp jest bezpłatny.