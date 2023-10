„Chłopi”, czyli spektakl o naszym DNA. Premiera w Teatrze Ludowym

- Kiedy mówimy o „Chłopach”, zazwyczaj mamy na myśli Borynę, Antka, Kubę, a kobiety są bohaterkami drugiego planu. My rzucamy światło na ten drugi plan. Dzięki takiemu zabiegowi ja mogę zobaczyć, co znaczą przerobione na anegdotę opowieści mojej babci o tym, że nie było butów, że ojciec nie dał wozu, by odwieść dziecko do szpitala, kiedy było chore. Nie oceniamy, ale też nie sentymentalizujemy. Mówimy „sprawdzam” tamtemu światu – dodaje Anna Pijanowska, narratorka.