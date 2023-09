Andrzej Lepper bohaterem pierwszej premiery sezonu w Teatrze Słowackiego

"Polski szlachcic/inteligent nigdy nie szanował polskiego chłopa (ba, wielokroć odmawiał mu człowieczeństwa), zauważając go jedynie, gdy miał nóż na gardle: dosłownie, podczas rabacji, jak również podczas powstań, gdy chłopska kosa miała przyjść na ratunek wyrzynanej przez wojska zaborcze szlachcie. Dziś również, w czasach klientelistycznej polityki, daje się słyszeć idące z miast do wsi wołanie: obudźcie się! Ale czy ci, którzy tak wołają, wiedzą, co to może faktycznie oznaczać?" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Przedstawienie "Lepper. Będziemy wisieć albo siedzieć" na podstawie tekstu Jarosława Murawskiego wyreżyserował Marcin Liber. W spektaklu wykorzystano cytaty z książek „Chamstwo” Kamila Pobłockiego, „Lepperiada” Marcina Kąckiego oraz wypowiedzi publiczne Andrzeja Leppera i jego współpracowników. Na scenie: Magdalena Osińska, Marta Waldera, Wojciech Dolatowski, Rafał Dziwisz, Marcin Kalisz, Daniel Malchar, Dominik Stroka i Adam Wietrzyński. Aktorom będzie towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu formacji Nagrobki.