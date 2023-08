Lepper i Walentynowicz trafią na scenę. Krakowskie teatry szykują premierowe spektakle

Założyciel "Samoobrony" to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej polityki ostatnich dekad. Jego spektakularna kariera polityczna: od organizatora rolniczych blokad i strajków do stanowiska wicepremiera i wicemarszałka Sejmu, aż po tajemnicze samobójstwo w 2011 roku staje się dla twórców spektaklu pretekstem od tego, by przyjrzeć się nie tylko losom Andrzeja Leppera, ale też reprezentowanej przez niego warstwie społecznej widzianej w kontekście pojawiających się w ostatnich latach opracowań dotyczących chłopstwa.

„Polski szlachcic/inteligent nigdy nie szanował polskiego chłopa (ba, wielokroć odmawiał mu człowieczeństwa), zauważając go jedynie, gdy miał nóż na gardle: dosłownie, podczas rabacji, jak również podczas powstań, gdy chłopska kosa miała przyjść na ratunek wyrzynanej przez wojska zaborcze szlachcie. Dziś również, w czasach klientelistycznej polityki, daje się słyszeć idące z miast do wsi wołanie: obudźcie się! Ale czy ci, którzy tak wołają, wiedzą, co to może faktycznie oznaczać?” - zapowiadają spektakl twórcy.

Zanim jednak na scenę Teatru Słowackiego wkroczy polityk w biało-czerwonym krawacie, artyści zaproszą młodszą widownię na inscenizację "Smok" na wawelski dziedziniec.

Opowieści o Walentynowicz i Lepperze to nie wszystkie jesienne premiery. O kolejnych spektaklach, którymi powitają widzów krakowskie sceny będziemy informować w najbliższym czasie.

