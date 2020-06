Brutalne zabójstwo w centrum Krakowa. Główny oskarżony z wyrokiem 11 lat więzienia

Niższe kary od proponowanych przez prokuratora dostali też pozostali oskarżeni. Dwaj z nich nie trafią za kratki na 25 lat, bo Mikhaylo P. dostał 7, a Patryk Sz. 4 lata pozbawienia wolności. Wyrok 2 lat, zamiast proponowanych 15, usłyszał ostatni z mężczyzn Marcin G. Tego ostatniego sąd wypuścił z aresztu tymczasowego.

Do uśmiercenia 50-letniego Jana M. doszło 11 sierpnia 2018 r. w pustostanie na tyłach Muzeum Armii Krajowej. Pokrzywdzony był bity, kopany, kłuty nożem, a na koniec został podpalony.

Z ustaleń prokuratury wynika, że czterej sprawcy działali z chęci zemsty. Zwłoki okryto następnego dnia wieczorem, ale podejrzanych zatrzymano dopiero trzy miesiące później. Zaprzeczali, by dokonali zabójstwa i przyznawali się jedynie do pobicia pokrzywdzonego. Jan M. zmarł od obrażeń głowy. Nie dało się ustalić, czy do podpalenia ciała mężczyzny doszło jeszcze za jego życia czy już po śmierci. Na pętli z drutu, którą owinięto mu głowę odkryto ślad Marcina K. Kamery przy parkingu Muzeum AK zarejestrowały czterech przechodzących w stronę pustostanu mężczyzn i ich powrót po 20 minutach. Tyle trwało zdarzenie.