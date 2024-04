Krewcy lokatorzy z gminy Liszki. Tak się pokłócili, że jeden drugiego pociął nożem. Policja namierzyła sprawcę na przystanku

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w ubiegły czwartek, 4 kwietnia 2024 roku. Było po godzinie 1 w nocy, gdy oficer dyżurny z Komisariatu Policji w Zabierzowie otrzymał zgłoszenie o zranieniu mężczyzny nożem. Policjanci otrzymali informację, że miało do tego dojść w jednym z domów w gminie Liszki. Patrol mundurowych natychmiast pojechał pod wskazany adres.

- Na miejscu policjanci zastali zakrwawionego mężczyznę, z ranami ciętymi w okolicach pleców i ręki. Obecna na miejscu załoga pogotowia ratunkowego opatrzyła poszkodowanego i przetransportowała go do szpitala - informuje policja.

Funkcjonariusze przeprowadzili czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy. Ustalili, że poszkodowany mężczyzna mieszkał z 32-letnim lokatorem i że to lokator jest odpowiedzialny za całe zdarzenie. Kryminalni przeprowadzili penetrację terenu, w okolicy miejsca zdarzenia i odnaleźli 32-latka na przystanku autobusowym, tam go zatrzymali.