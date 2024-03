Broni planety i śpiewa art-pop. Norweska piosenkarka Aurora wystąpi 23 września w krakowskiej Tauron Arenie

Norweska gwiazda art-popu Aurora zapowiada nowy album “What Happened to the Heart?”. Będzie on promowany trasą, która obejmie dwa koncerty w Polsce. 23 września tego roku wokalistka wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie.

Przetworzona żywność jest jak narkotyk!

Pochodząca z Norwegii 27-latka sprzedała w swojej karierze już ponad milion albumów, a jej piosenki odtworzono 2,6 miliarda razy. Jej poprzednia płyta “The Gods We Can Touch” (2022) poza świetnymi wynikami i recenzjami przyniosła także inne imponujące sukcesy. Towarzysząca jej książka o tym samym tytule rozeszła się w nakładzie 14.000 egzemplarzy. Błyskawicznie wyprzedała się też większość koncertów promujących wydawnictwo, w tym 4 występy w Polsce, a także cała brytyjska część trasy, łącznie z występem w londyńskim Hyde Parku obok Adele. Aurora jest także artystką, która od samego początku nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach. W kwietniu 2022 roku przeczytała list “We Are the Earth”, który został napisany przez rdzennych aktywistów i odmienił jej życie, a także zainspirował jej nowy album. Wspomniany tekst wzywa do naprawy świata poprzez spojrzenie w głąb własnych serc oraz odbudowanie empatycznej relacji z eksploatowaną przez nas Ziemią.

Artystka podróżowała po świecie spotykając się z odważnymi kobietami, o których mówi że ,,posiadają prawdziwą wiedzę” i określa je współczesnymi filozofkami. Szczególne piętno odcisnęły na niej trzy przywódczynie rdzennych plemion w Kolumbii, Brazylii i Argentynie.

Większość nowych piosenek Aurory celowo powstawała poza strefą komfortu, w tłocznych i hałaśliwych w miejscach, w oderwaniu od korzeni i z dala od znajomej jej od dzieciństwa samotni lasów w Bergen. Miało to na celu odzyskanie harmonii pomiędzy umysłem a sercem, a poskutkowało zapowiadanym na ten rok albumem “What Happened to the Heart?” - najbardziej osobistym i katartycznym w dotychczasowej dyskografii.

Aurora wystąpi w tym roku w Polsce na dwóch koncertach w ramach pierwszej części trasy “What Happened to the Earth?”: 23 września w Tauron Arena Kraków oraz 24 września w COS Torwar w Warszawie. Bilety w cenach od 155 zł (Warszawa) oraz 189 zł (Kraków) trafią do ogólnej sprzedaży 5 kwietnia o godzinie 10 na Fource.pl, eBilet.pl, Eventim.pl, GoOut.pl oraz Ticketmaster.pl, do cen biletów mogą zostać doliczone opłaty serwisowe.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!