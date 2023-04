Brakuje 100 mln zł na dokończenie Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Inwestycja przy Błoniach zostanie "zamrożona"?

Okazuje się, że koszty wzrosły, bowiem o 100 procent zwiększyła się powierzchnia, jaka ma być do wykorzystania. Radni dopytywali się jak do tego doszło.

- Zrobimy wszystko, aby koszt budowy Centrum Kongresowego nie przekroczył ok. 250 mln zł, a więc mówimy o wzroście o ok. 100 mln zł - mówił wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk.

Budowa przy Błoniach do zamrożenia?

- Nasz klub poprosił o dyskusję w tej sprawie, bowiem jesteśmy zaniepokojeni lawinowym wzrostem kosztów tej inwestycji. Mamy świadomość, że trzeba ją skończyć, ale też mamy świadomość, iż w budżecie jest wiele potrzeb, brakuje 400 mln zł na komunikację. Jeżeli słyszymy więc najpierw, że inwestycja miała kosztować ponad 50 mln zł, później 117 mln zł, 150 mln zł, a teraz się dowiadujemy, iż zrobione zostanie wszystko, by nie przekroczyć 250 mln zł to jesteśmy zaniepokojeni, wiedząc jak wygląda sytuacja związana z budżetem miasta - mówił Andrzej Hawranek, przewodniczący klubu Platforma - Koalicja Obywatelska w Radzie Miasta Krakowa. - Może ze względów finansowych trzeba zamrozić tę inwestycję. Jak brakuje na jedzenie, to człowiek nie zastanawia się nad kulturą - dodał.

Łukasz Gibała, szef klubu "Kraków dla Mieszkańców", zaznaczył, że Centrum Muzyki jest potrzebne, bowiem mamy w Krakowie wspaniałych muzyków i zasługują na takie miejsce. - Ta konkretna inwestycja jest naszym zdaniem jednak zdecydowanie chybiona. Skala przedsięwzięcia jest bardziej powiatowa niż metropolitalna. Powstaje obiekt na 1000 widzów, a Katowice i Wrocław mają sale na 2000 miejsc. Boję się też, że w przypadku tego zadania będziemy mieć do czynienia z sytuacją jak ze stadionem Wisły i będzie to kolejna studnia bez dna. Jest pytanie, czy w sytuacji kiedy brakuje na komunikację 400 mln zł jest sens na takie zadanie. Do tego wybrano dla Centrum Muzyki fatalną lokalizację. To sąsiedztwo Błoń, gdzie już są problemy komunikacyjne. Na Zachodzie popularne jest realizowanie kulturotwórczych inwestycji w dzielnicach zaniedbanych, aby je ożywić. Przykładem w Krakowie jest ultramodne Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK na Zabłociu.