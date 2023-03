Biblioteka Kraków nagrodziła swoich najlepszych czytelników

W ubiegłorocznej edycji konkursu Biblioteki Kraków wzięło udział blisko tysiąc osób, reprezentujących wszystkie pokolenia użytkowników Biblioteki Kraków. To rekord w kilkuletniej historii konkursu.

Tytuł „Czytelnika Roku” otrzymały osoby, które zebrały co najmniej 150 pieczątek za zwrócone książki i przynajmniej jedną pieczątkę za udział w wydarzeniu kulturalno-edukacyjnym polecanym przez Bibliotekę Kraków. Do zdobycia był również tytuł „Czytającego Rodzica”, adresowany do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do 6. roku, które zgłoszono do udziału w konkursie.

Tegoroczna edycja rywalizacji o miano "Czytelnika Roku" potrwa do 31 grudnia. W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik.

W każdej bibliotecznej filii Biblioteki Kraków można odbierać specjalny Paszport Czytelnika, potem wystarczy czytać książki lub słuchać audiobooków, i zbierać pieczątki, by zdobywać nagrody i tytuł "Czytelnika Roku". Wystarczy posiadać aktywną kartę czytelniczą.

Zgodnie z regulaminem tytuł „Czytelnika Roku” zdobędzie uczestnik, który zbierze co najmniej 150 pieczątek za zwrócone książki i przynajmniej 1 pieczątkę za udział w wydarzeniu kulturalnym polecanym przez Bibliotekę Kraków (np. Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, piknik W Bibliotece Głównej lub Wręczenie Nagrody Krakowskiej Książki Miesiąca). Do zdobycia jest również tytuł „Czytającego Rodzica”, adresowany do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do 6. roku, które zgłoszono do udziału w konkursie.