Bezpłatne letnie koncerty w Dworku Białoprądnickim i w Willi Decjusza. Czego możemy się spodziewać?

Dworek Białoprądnicki od lipca rusza z cyklem Letnie Granie, w ramach którego co niedzielę będzie można spotykać się na scenie plenerowej, podczas fenomenalnych koncertów. Od muzyki klasycznej, przez tango, jazz, funk i soul, po folkowe brzmienia i elektroniczne eksperymenty. Z kolei Willa Decjusza zaprasza na kolejną edycję letnich koncertów, obejmujących zarówno klasyczne recitale muzyczne, jak i utwory współczesnych kompozytorów. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.

Wakacyjny rozkład jazdy, czyli Letnie Granie 2023 w Dworku Białoprądnickim:

LIPIEC 2 lipca – Coffe Experiment

Soul, R&B, jazz, a do tego dobra kawa? To Coffe Experiment, czyli kameralna atmosfera domówki nawet na wielkich koncertach.

Coffee Experiment to kolektyw, którego artystyczną domeną jest zabawa rytmem, formą i melodią. Energiczne motywy sekcji dętej, groove basu i perkusji, który sam wprawia nogi w ruch, melodyjne wstawki gitary, unoszące duszę chórki, miękka harmonia i magiczny wokal. To wszystko składa się na muzykę osadzoną w dźwiękach z pogranicza muzyki soul i R&B, nawiązując do jazzowych korzeni muzyki popularnej. 9 lipca – LOOB

Mówiąc LOOB myślimy „dobra zabawa”! LOOB to instrumentalne połączenie jazzu, elektroniki i hip hopu, które stworzyli członkowie zespołów Mystique Fleet i Earthtwins (Dominik Szahidewicz – syntezatory, Jean-Philippe Breuil – bas, Jakub Byczek – gitara, Kamil Kaczmarczyk – perkusja). Tego nie wystarczy opisać – to muzyka, której trzeba doświadczyć!

16 lipca – BELTAINE

Siedem osobowości i siedem różnych światów muzycznych spotyka się tu ze sobą tworząc elektryzującą, muzyczną mieszankę, której nie da się podrobić! BELTAINE to jeden z najciekawszych zespołów polskiej sceny folkowej, który swoje niepowtarzalne brzmienie osiągnął dzięki szczególnej umiejętności łączenia muzyki tradycyjnej (world/celtic) z muzyka współczesną. Nie bez powodu kołyszą sceną od 20 lat, koncertując wokół całego globu. 23 lipca – Wieczór z Operą

W trakcie Wieczoru z Operą usłyszymy to, co najlepsze w muzyce operowej, operetkowej i musicalowej. Arie pełne wdzięku i melodyjności jak i te tryskające ironicznym humorem. Wystąpią znani i cenieni artyści scen krakowskich - Dorota Helbin (sopran), Witold Wrona (tenor), Jan Migała (baryton) i Krzysztof Augustyn (piano). Zaprezentują się w utworach solowych i duetach różnorodnych gatunków muzycznych. Koncert tradycyjnie przygotował i poprowadzi Jan Migała.

30 lipca – Confusion Project & Simona De Rosa

Confusion Project to Trójmiejskie trio jazzowe, które istnieje od 2013 r. Skład przez ten czas wykształcił swój unikalny język muzyczny, o którym sami mówią, że jest sposobem na opowiadanie historii. Stąd nieodłączny w ich muzyce jest pierwiastek ilustracyjny. Ostatni projekt zespołu, choć zalicza się do stylistyki jazz fusion, obszernie czerpie z elementów charakterystycznych dla takich stylów jak rock progresywny, Drum&Bass czy muzyka filmowa. Zespół sięga po tematykę związaną z obecną kondycją naszej planety i wyraża swój muzyczny manifest – apel, by traktować serio problemy, z którymi świat obecnie się mierzy. Na koncercie będzie więc miejsce na utwory o lęku, wyparciu, melancholii, ale i nadziei oraz akceptacji.

SIERPIEŃ

6 sierpnia – D-Mol Electronic Tango Project

Ten argentyńsko-polski skład porwie Was do tańca! W ich programie znajdują się kompozycje łączące klasyczne argentyńskie tango z unikalnym, nowoczesnym stylem elektronicznym. Mieszanka solidnej muzycznej struktury z kolorytami i teksturą typową dla elektronicznych brzmień, zapewniają publiczności awangardowe doświadczenie, nie gubiąc przy tym czaru klasycznego, argentyńskiego tanga. Do stworzenia tej wyjątkowej atmosfery D-Mol Electronic Tango Project wykorzystuje elementy skrzypiec i muzyki elektronicznej.

13 sierpnia – Kołdra

Przygotowanie do powrotu z wakacji? Tylko z Kołdrą! Kołdra to zespół tworzący muzykę rozrywkową w lekkim, przyjemnym do odsłuchu, około-jazzowym wydaniu, okraszoną humorystycznymi tekstami opisującymi korporacyjną rzeczywistość, do czego wykorzystują między innymi tzw. korpolekt, charakteryzujący się mieszaniem języka polskiego i angielskiego (tzw. „ponglish”). W tekstach usłyszycie dedlajny, ASAPy, enwajrmenty, brejnstormy, ardżenty, taski i tajmszity, a to wszystko w rytmie czerpiącym z bluesa, funku, swinga, fusion, R&B, a nawet reggae, szanty i hip-hopu.

20 sierpnia – Hot 20 Strings

Hot 20 Strings zabiorą nas wprost do Paryża lat 20., grając muzykę na pograniczu swingu i tzw. gypsy jazzu, czerpiącego inspirację z nurtu zapoczątkowanego przez legendarnego romskiego gitarzystę Jeana „Django” Reinhardta. Zespół Hot 20 Strings tworzy własne, zaskakujące aranżacje polskich i zagranicznych przebojów tego gatunku, nawiązującego do charakteru muzyki romskiej.

27 sierpnia – Emily Family

W swoim pełnym barw i muzycznych smaczków repertuarze, sięgającym do bogactwa nurtów muzycznych od jazzu po soul i funk, Emily Family to zespół o charakterze czułym i kojącym jak herbatka u babci. Ten młody skład jeszcze zatrzęsie niejedną sceną! A wszystko to w rodzinnym, niepowtarzalnym stylu. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Wszystkie występy rozpoczynają się o godz. 19 na terenach zielonych przed Dworkiem Białoprądnickim.

Letnie koncerty w Willi Decjusza:

Podtrzymując muzyczne tradycje salonu artystycznego prowadzonego w Willi Decjusza przez uczennicę Fryderyka Chopina – Marcelinę Czartoryską, Kooperatywa Pianistyczna wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kameralistów i Instytutem Kultury Willa Decjusza zapraszają na kolejną edycję letnich koncertów, obejmujących zarówno klasyczne recitale muzyczne, jak i utwory współczesnych kompozytorów. 25 czerwca, godz. 12.00

Monika Gardoń-Preinl, Marta Mołodyńska-Wheeler, Grzegorz Mania, Piotr Różański – koncert na 4, 6 i 8 rąk (premiera!), w tym również monograficzna prezentacja utworów krakowskiej kompozytorki – Marty Mołodyńskiej-Wheeler

16 lipca, godz. 12.00

Justyna Piękoś, Piotr Kędzierski, Piotr Różański – wybór utworów na 6 rąk, w tym utwór Piotra Kędzierskiego (premiera) 30 lipca, godz. 12.00

Dominika Grzybacz (fortepian), Wiktoria Zawistowska-Tyliba (mezzosopran) – utwory

R. Schumanna, L. Różyckiego.

13 sierpnia, godz. 12.00

Michał Dziewior (fortepian), Karolina Górny (skrzypce) – utwory L. van Beethovena,

R. Straussa, K. Szymanowskiego, F. Kreislera. Wszystkie koncerty letniego cyklu Kooperatywy Pianistycznej będą odbywać się od czerwca do sierpnia w Willi Decjusza w Krakowie. Wstęp bezpłatny.