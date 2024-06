Beatyfikacja ks. Michała Rapacza wkrótce w Łagiewnikach. Powstał wizerunek nowego błogosławionego i relikwiarz

Ksiądz Michał Rapacz - męczennik z Płok

W związku z zaplanowaną na 15 czerwca 2024 r. beatyfikacją ks. Michała Rapacza Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadziło ekshumację szczątków kapłana. Następnie zostały one zostały złożone w sarkofagu w bocznym ołtarzu kościoła parafialnego w Płokach.

Ksiądz Michał Rapacz, który zostanie wyniesiony na ołtarze, to męczennik czasów komunizmu i kapłan Archidiecezji Krakowskiej. Urodzony w Tenczynie w 1904 roku, ksiądz Rapacz posługiwał w Rajczy koło Żywca i w Płokach koło Trzebini. Został zamordowany przez komunistyczną bojówkę w nocy z 11 na 12 maja 1946 r. w lesie, około kilometra od budynku kościoła. Pierwotnie spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Lubniu. W 1980 r. doczesne szczątki ks. Rapacza zostały po raz pierwszy ekshumowane, a następnie przeniesione i złożone w przygotowanym grobie przy kościele parafialnego w Płokach, gdzie był proboszczem. 12 maja każdego roku przybywają tam pielgrzymki.

Beatyfikacyjny obraz

Autorką obrazu jest malarka Honorata Wojczyńska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artystka tworzy głównie w trzech obszarach: realizmie, abstrakcji oraz w sztuce wschodnio-chrześcijańskiej. Jest także założycielką Szkoły Pisania Ikon pw. Wszystkich Świętych, która od 2016 r. działa w Opactwie Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie.

Ma on wymiary 1,75 m x 1,21 m. Został wykonany - jak podaje Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej - techniką olej na płótnie, z podmalówką w technice olejno-żywicznej, a do utworzenia niektórych partii wykorzystano farbę olejną, wykonaną samodzielnie. Pierwsze szkice zostały naniesione na płótno 2 i 3 kwietnia tego roku.

Obraz beatyfikacyjny wykonała absolwentka ASP we Wrocławiu i założycielka Szkoły Pisania Ikon.

- Jest ukazany w konkrecie stworzenia, będąc człowiekiem usytuowanym w rzeczywistym ciele i świecie. W to ciało i w ten świat w akcie Wcielenia wstąpiło Słowo, Chrystus, najwyższe piękno. Poprzez Wcielenie Chrystus dokonał niejako aktu koronacji człowieka swoim Pięknem i swoją Obecności - mówi Honorata Wojczyńska.

Srebrny relikwiarz przygotowany przez włoską firmę

Relikwie bł. księdza Michała Rapacza w czasie obrzędu beatyfikacyjnego do ołtarza zostaną przyniesione w relikwiarzu, który specjalnie na tę okazję przygotowała firma Fratelli Savi Gioielli z Rzymu. Wykonano go w całości ze srebra, a jego wymiary to 35 na 16 centymetrów.