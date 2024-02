Wielki Post 2024. Gdzie i kiedy na rekolekcje w Krakowie? Dla seniorów u franciszkanów, dla mam z dziećmi w Podgórzu Redakcja

Wielki Post to to 40-dniowy okres duchowego przygotowania największych świąt dla chrześcijan - Wielkanocy. Pomocne są w tym przygotowaniu rekolekcje Andrzej Banaś Zobacz galerię (19 zdjęć)

Trwa Wielki Post, który dla katolików jest czasem na duchowe przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych. "Zachęcamy do spowiedzi przez Wielkanocą i prosimy, aby nie odkładać jej na dni wielkiego tygodnia, ale już teraz oczyścić swoje sumienie, by owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu" - apelują krakowscy duszpasterze. W kościołach odbywają się również rekolekcje wielkopostne. Kto głosi nauki rekolekcyjne, na jaki temat, dla kogo i kiedy? Sprawdziliśmy.