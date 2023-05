Kraków. Uroczysta procesja św. Stanisława znów przejdzie z Wawelu na Skałkę

Procesja ku czci świętego Stanisława - głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej - przechodzi co roku ulicami Krakowa, z Wawelu do klasztoru oo. Paulinów na Skałkę, w niedzielę przypadającą w oktawie uroczystości św. Stanisława. Uczestniczą w niej zawsze m.in.: biskupi z całej Polski, jak i z innych krajów, hierarchowie, zgromadzenia zakonne, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci uczelni, setki wiernych. Niesione są w tej procesji relikwie polskich świętych, przede wszystkim św. Stanisława.

Tradycja ta sięga XIII wieku. Procesja na Skałkę jest obecnie częścią obchodów ku czci świętego Stanisława, którego święto przypada 8 maja.

Procesja ku czci św. Stanisława jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele, w kazaniach na Skałce padają co roku ważne słowa. Wygłaszający je sięgają po istotne, aktualne tematy m.in. społeczne, nawiązują do sytuacji w kraju. Coroczna procesja wyruszająca ze wzgórza wawelskiego i msza św. na Skałce są okazją do modlitwy za ojczyznę i za Kościół w Polsce.