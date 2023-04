Święto Miłosierdzia Bożego 2023. W sanktuarium w Łagiewnikach znów tłumy wiernych

- Osobiste doświadczenie przebaczenia, które ma swoje źródło jedynie w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, w którego Jan Paweł II wierzył swoim gorącym apostolskim sercem - mówił abp Marek Jędraszewski.

Metropolita przypomniał też o doświadczeniu miłosierdzia, któremu Jan Paweł II dał świadectwo jako głowa Kościoła: o modlitwie przeproszenia, którą papież zanosił w Dniu Przebaczenia, w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu w roku jubileuszowym 2000.

- Kościół ma, i to niemało, powodów do przebaczenia temu światu, który nie chce przyjąć Ewangelii miłości, ale Kościół też jest świadom grzechów swoich córek i synów - podkreślił metropolita krakowski, zaznaczając, że Ojciec Święty przez całe swoje życie "zbliżał się do tronu łaski". Przywołał także Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, którego Jan Paweł II dokonał w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku. - Promieniował swoim ukochaniem Chrystusa miłosiernego na cały świat - mówił arcybiskup. - Zanurzała się dusza Jana Pawła II w ogrom Bożego miłosierdzia i tego ogromu doświadczyła - kontynuował abp Marek Jędraszewski, wspominając moment śmierci Ojca Świętego w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia 2005 roku. - Żył dla miłosierdzia Bożego, o nim świadczył, do końca swoich chwil - dodawał.