Australijski zespół hard rockowy Airbourne wystąpił w krakowskim Klubie Kwadrat. Mamy zdjęcia z koncertu

Airbourne to zespół hard-rockowy z Australii, utworzony w Warrnambool w 2003 roku przez braci Joel’a O'Keeffe (wokal, gitara prowadząca) i Ryan’a O'Keeffe (perkusja).

Skład powiększył się o Justin’a Street na basie i chórkach oraz David’a Roads na gitarze i chórkach. W 2017 roku Roads odszedł z zespołu i zastąpił go Matthew Harrison. Debiutowy album Runnin' Wild miał swoją premierę w czerwcu 2007 roku, uzyskał status srebrnej płyty w UK, a także trafił na listy: top 30 ARIA Albums chart i US Billboard 200. Druga płyta zespołu No Guts. No Glory. wyszła w marcu 2010 roku i trafiła do top 20 w Australii, Austrii, Nowej Zelandii, Finlandii, Grecji, Szwecji i Szwajcarii.