Anna Seniuk, Julia Wieniawa i Adam Woronowicz na scenie NCK. Krakowskie Miniatury Teatralne od 17 do 23 lipca

17 lipca rozpoczną się Krakowskie Miniatury Teatralne. Do udziału w XIII edycji festiwalu Krakowskie Forum Kultury zaprosiło pięć polskich scen. Gościnne przedstawienia będą pierwszy raz prezentowane w naszym mieście. Pokazy wszystkich spektakli odbędą się w Nowohuckim Centrum Kultury.

Talibowie zamykają salony kosmetyczne!

Z Warszawy przyjadą do Krakowa popularne nie tylko wśród stołecznej publiczności Teatr Kamienica z przewrotnie zabawną czeską komedią „Kochanie zrób mi dziecko” i Teatr Polonia z poruszającym monodramem „Życie pani Pomsel” w wykonaniu debiutującej w tej formie scenicznej Anny Seniuk. Również warszawski Garnizon Sztuki zaprezentuje zaskakującą historię spotkania osób (Julii Wieniawy i Adama Woronowicza) z różnych światów „Gra”. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu przygotował będący przebojem na Off-Broadwayu kameralny musical z wątkiem kryminalnym „Morderstwo dla dwojga”. Ave Teatr z Rzeszowa skłoni nas zaś błyskotliwymi „Kłamstewkami” do przejrzenia się w zwierciadle sztuki. "Kochanie zrób mi dziecko" Mirka Stiebera to pełna czeskiego humoru wzruszająca opowieść, która ukazuje, że nawet najbardziej zwariowany pomysł na życie może okazać się tą właściwą drogą.

Szara codzienność lat 70., dworzec kolejowy i przeraźliwie głośne pociągi, a w tym wszystkim zupełnie niedoskonali oni: mężczyzna z przeszłością, kobieta po przejściach oraz zaskakująco abstrakcyjna propozycja. Dwoje obcych sobie ludzi dzieli w zasadzie wszystko, łączą zaś życiowa nieporadność i samotność, a także wspólne marzenie. Każde z nich chce po prostu zaznać odrobiny zwykłego szczęścia – tylko czy jest ono w ich zasięgu? I czy uda się połączyć zupełnie odmienne spojrzenia na życie? Sztuka, w której nic nie jest oczywiste. Pytania mnożą się, absurd miesza z realizmem, a jawa ze snem, tworząc fascynującą, wielowymiarową rzeczywistość. "Morderstwo dla dwojga" to zabawny musical i doskonała mieszanka muzyki, chaosu oraz kryminalnej zagadki z pianinem w samym centrum akcji. Dwóch wyjątkowych aktorów, cztery ręce i wielu podejrzanych.

Oficer Marcus Moscowicz to małomiasteczkowy policjant, który marzy o tym, by zostać detektywem. Nikt nie przypuszczał, że szansa wykazania się umiejętnościami śledczymi nadarzy się tak szybko… Urodzinowe przyjęcie niespodzianka u znanego pisarza zaskakuje nie tylko jubilata. Morderstwo i tłum podejrzanych, którzy jeszcze przed chwilą byli gośćmi przyjęcia, to gwarancja emocji jak w najlepszych kryminałach Agathy Christie. Czy nasz oficer sprosta zadaniu? Takiej okazji nie może przegapić, szczególnie gdy dookoła jest tylu intrygujących podejrzanych. "Życie pani Pomsel" to wstrząsająccy monolog na podstawie pamiętników sekretarki Goebbelsa, grany już z ogromnymi sukcesami w wielu krajach na całym świecie. Rzecz o narodzinach zła, ale przede wszystkim o konformizmie, wyparciu i odpowiedzialności każdego i każdej z nas za podejmowane decyzje. Stawia pytania, które z przerażającą aktualnością musimy na nowo stawiać także dziś.

Autor sztuki, Christopher Hampton, jest zdobywcą Oscara za scenariusz do Niebezpiecznych związków. Podczas londyńskiej premiery w postać Pomsel wcieliła się wybitna brytyjska aktorka teatralna i filmowa Maggie Smith. Na deskach NCK w tej roli zobaczymy Annę Seniuk, która po raz pierwszy w karierze występuje w monodramie. Sztuka DiPietra "Kłamstewka" to pełna inteligentnego humoru komedia z błyskotliwymi dialogami, niczym z filmów Woody’ego Allena, w której przeglądamy się jak w lustrze. Skłonność do mijania się z prawdą wynika w dużej mierze z ludzkiej słabości do niewinnych kłamstewek. A co jeśli są one tylko z pozoru niewinne? Czy kłamstwo w dobrej wierze to na pewno bezpieczna gra? Joe DiPietro przedstawia historię młodego małżeństwa przeżywającego pierwszy kryzys. Jakich sztuczek użyją doświadczeni rodzice, aby uratować ten związek? A co jeśli przy okazji na jaw wyjdą inne kłamstewka skrywane przez lata?

"Gra" to pojedynek dwóch niezwykłych osobowości: emocjonująca, przebiegła, pełna napieć i zagadek walka bez reguł, w której nic nie jest oczywiste. W rolach głównych zaskakujący aktorski duet, który na długo zapadnie w pamięć: Julia Wieniawa i Adam Woronowicz. Doświadczony dziennikarz polityczny i gwiazda reportażu zostaje wyznaczony do przeprowadzenia kolejnego wywiadu. Tym razem, zamiast prezydenta czy kongresmana, zmuszony jest rozmawiać́ z młodziutką gwiazdą seriali i filmów młodego pokolenia, celebrytką i artystką. Nieoczywista, pełna zaskakujących zwrotów akcji fabuła zmusza nas do rewizji oceny sytuacji i postaw bohaterów, których tylko pozornie nic nie łączy. "Gra" to niezwykle atrakcyjny i wyjątkowy tekst, który burzy klisze naszego stereotypowego myślenia: celebrytka – bezmyślna, dziennikarz – autorytet. Różnice społeczne i obyczajowe zacierają się, bo tu nic nie jest czarne ani białe, nie ma przegranych ani zwycięzców. Jest za to dialog, który zmusi do refleksji każdego widza. Czy jest wyjście z pułapki stereotypów? Kto tak naprawdę jest słaby, kto silny? Kto tu z kim prowadzi grę? Czy za wieloma maskami kryje się jeszcze prawdziwa twarz?