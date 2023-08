Aleksander Sikora: Będę się rozwijać do końca moich zawodowych dni

- W ciągu ostatnich kilku lat stałeś się jednym z najpopularniejszych prezenterów Telewizji Polskiej. Czujesz się gwiazdą małego ekranu? - Gdybym poczuł się gwiazdą, to byłby ten moment, kiedy „trzeba ze sceny zejść”, cytując klasyka. Wolę twardo stąpać po ziemi niż unosić się na wysokości wspomnianych gwiazd. Owszem, pozytywną wypadkową mojej pracy jest rozpoznawalność, którą bardzo doceniam za każdym razem, kiedy spotykam naszych widzów. To właśnie te chwile, dzięki którym powtarzam sobie, że moja praca ma sens!

- Kiedy pewnego dnia zgoliłeś zarost, huczał o tym cały internet. Jak sobie radzisz z zainteresowaniem twoją osobą ze strony plotkarskich portali? - Początkowo, kiedy raczkowałem w telewizji, bardzo przeżywałem każdą wzmiankę w internecie na swój temat. Dziś podchodzę do tego z potężnym dystansem. Wiem, że obecność w serwisach plotkarskich jest nieodłącznym elementem mojej pracy zawodowej. I nie przeszkadza mi on w najmniejszym stopniu. Uważam, że w dużej mierze można mieć spory wpływ na częstotliwość pojawiania się na nagłówkach. Ja jestem kiepskim materiałem na generowanie klikalności tytułów, ponieważ konsekwentnie nie komentuję spraw, ludzi i „zjawisk”, które mnie nie dotyczą. Nie wchodzę w celebryckie przepychanki słowne, nie atakuję nikogo ani nie szukam internetowego poklasku i zainteresowania mediów poprzez stawianie kontrowersyjnych tez. A przeczesując sieć, odnoszę wrażenie, że teraz tylko takie treści się klikają. Wspomniane wcześniej nagłówki mają walczyć o naszą uwagę. Ja tego nie potrzebuję. Jestem sobą, wykonuję swoją pracę najlepiej, jak potrafię i nie buduję wizerunku na frekwencji pojawiania się mojego nazwiska w plotkarskich portalach.

- Spośród wszystkich programów, które prowadzisz w telewizji, największym powodzeniem cieszy się „Pytanie na śniadanie”. Na czym dla ciebie polega jego wyjątkowość? - Na uniwersalności, doborze tematów, zaangażowaniu ludzi tworzących tę redakcję i regularności obecności na antenie. Jesteśmy z naszymi widzami codziennie, przez cały rok. Towarzyszymy im w prozie życia. To z nami się budzą, przygotowują do pracy, odprawiają dzieci do szkoły lub odpoczywają. Szef naszej redakcji - Cezary Jęksa, często powtarza, że „Pytanie na śniadanie” pełni rolę współczesnego radia. Spodobało mi się to określenie, dlatego pozwoliłem sobie na jego powielanie. Jest niezwykle trafne. Jesteśmy nienachalni, chcemy być przyjemnym dodatkiem do początku dnia każdego widza. Patrząc na zainteresowanie, jakim cieszy się od ponad dwóch dekad „Pytanie na śniadanie”, mogę z dumą pokusić się o wniosek, że całkiem nieźle nam to idzie. Oby tak dalej!

- Udana kariera w telewizji nie przewróciła ci w głowie? - Nigdy. Gdyby tak miało być, to z pewnością usłyszałbym od bliskich, że uderzyła mi „sodówka” na początku mojej pracy w telewizji. To było ponad dekadę temu, kiedy zostałem wrzucony na głęboką wodę, jako prezenter-naturszczyk w jednej z najbardziej znanych wówczas telewizyjnych stacji muzycznych w Polsce. Dopiero jako dorosły człowiek, bardzo doceniłem kapitał, z jakim wszedłem w samodzielne życie. Jest nim wychowanie przez moich rodziców. Tak mnie ukształtowali i wpoili takie wartości, dzięki którym daleki jestem od utraty kontaktu z rzeczywistością, bo tak definiuję „przywrócenie w głowie”, o które pytasz.

- Jak wspominasz swój pierwszy występ w „Pytaniu na śniadanie” sprzed czterech lat? - To niesamowite, że rozpocząłem już piąty rok prowadzenia „Pytania”. Kiedy ten czas zleciał? Głośno dumam. To była wyrzutnia potężnej tremy. Na całe szczęście, jak się później okazało, mobilizującej. Znałem dobrze tę redakcję, studio, ludzi pracujących na planie. Wcześniej przez trzy lata uczęszczałem do programu w roli eksperta od show-biznesu w cyklu „Czerwony Dywan”. Mimo tych narzędzi, wiedzy, świadomości i oswojenia się z soczewką kamery, fakt, że będę gospodarzem „Pytania” bardzo mnie zestresował. Trzydzieści sekund przed wejściem na antenę w roli gospodarza-debiutanta, nogi mi zmiękły, dłonie się spociły, a przed oczami przeleciało mi życie. Dziś wiem, że była to moja reakcja na tę ekscytację. Tu i teraz spełniało się moje marzenie, wcześniej, wydawać by się mogło, nieosiągalne. A tu nagle stało się faktem. Walt Disney powiedział kiedyś, że „wszystkie nasze marzenia mają szansę się spełnić, jeśli mamy odwagę je realizować”. Cieszę się, że wtedy mi jej nie zabrakło. Data debiutu też była symboliczna. 1 maja - Święto Pracy. Przypadek? Nie sądzę. (śmiech)

- Szybko stworzyłeś niezwykle udaną parę z Małgorzatą Tomaszewską. Na czym polega ta wyjątkowa „chemia” między wami? - Zdecydowanie na prawdziwej przyjaźni. Mówi się, że jest prawda czasu i prawda ekranu. Nasza relacja oparta jest na prawdziwej sympatii i zaufaniu. Wielokrotnie dostajemy od widzów sygnały, że to widać. To dla nas najlepsza recenzja naszej wspólnie wykonanej pracy. Spotykamy się nie tylko na planie. Lubimy ze sobą rozmawiać, zwierzamy się sobie, podrzucamy rady, nie tylko te zawodowe. Nie bez powodu często powtarzamy, że jesteśmy „małżeństwem telewizyjnym”.

- Zaczynałeś „Pytanie” u boku Moniki Zamachowskiej. To od niej uczyłeś się prowadzenia tego programu? - Cały czas się uczę tego fachu. Myślę, że własny warsztat buduję intuicyjnie. Owszem, podpatrywałem każdego z naszych gospodarzy. Monika ma ogromne doświadczenie, włada nienagannym językiem polskim, jest silną osobowością. Nic więc dziwnego, że chłonąłem jej wiedzę i uczyłem się na podstawie obserwacji. Ale szanuję wszystkich, z którymi pracowałem i nadal pracuję. Każdy jest inny, ma to coś. Ten faktor X, który decyduje o tym, że koledzy i koleżanki po fachu są w miejscu tym, a nie innym. Co nas łączy? Ogromna pasja!

- Mieliście okazję wziąć udział jako taneczna para w talent-show „Dance, Dance, Dance”. To miało wpływ na waszą pracę w „Pytaniu”? - Oczywiście. Właściwie dopiero wtedy lepiej się poznaliśmy i mieliśmy okazję dotrzeć. To były nasze początki. Poznawaliśmy się na oczach widzów. Do dziś ciepło wspominamy tę przygodę.

- Co jest najtrudniejsze w „Pytaniu”: sensowne poprowadzenie rozmowy z gośćmi w krótkim czasie czy opanowanie niezliczonej ilości zagadnień poruszanych w programie? - Paradoksalnie najtrudniejsze, ale także najważniejsze, jest uważne słuchanie gości. Dopiero w programie zrozumiałem, jaką sztuką jest słuchanie drugiego człowieka. To umiejętność procentująca nie tylko przed obiektywem kamery. To goście są z merytorycznego punktu widzenia naszego programu kluczowi. Owszem, musimy się wcześniej do rozmowy przygotować. Przeczytać scenariusz, dokumentację i mieć wiedzę, z kim rozmawiamy. Z czasem nauczyłem się zadawać krótsze pytania. Oddawać pole do popisu ekspertom, tym, którzy dzielą się z nami wiedzą i doświadczeniem. Rozmowa nie może być pojedynkiem, musi płynąć. Na szczęście, w większości przypadków, na zaproszonych fachowców zawsze można liczyć. My musimy zadbać o to, aby czuli się komfortowo.

- Plotkarskie portale prześcigają się w wyłapywaniu zabawnych wpadek prowadzących programy telewizyjne na żywo. Ty też masz takie na swoim koncie? - Oczywiście. Praca z „żywą anteną” powoduje, że wpadki są nieuniknione. Zauważyłem, że widzowie je uwielbiają. Ostatnio prowadząc wydanie z Izą Krzan rozmawialiśmy na temat poprawnego suszenia i prania kostiumów kąpielowych. Lekka rozmowa, nic nie zapowiadało, że za kilka sekund nie będziemy mogli powstrzymać śmiechu pod wpływem żartu sytuacyjnego, którego nie da się opowiedzieć. To trzeba było zobaczyć. Problem tkwił w tym, że przypływ humoru uniemożliwiał nam mówienie. Wpadliśmy w spiralę śmiechu, z której ciężko było się wydostać. Po rozmowie dostaliśmy wiele wiadomości od naszych widzów, że „zrobiliśmy” im tym poranek! Cieszy mnie fakt, że zarówno gospodarze, jak i ci, którzy nasz oglądają, mają do tego potężny dystans, na którym także opiera się sukces „Pytania”.

- Podobno już w wieku pięciu lat „prowadziłeś” własne programy telewizyjne – podczas zabaw z rodzicami z kamerą VHS. Skąd u ciebie ta pasja? - Ciężko znaleźć jej podłoże. Myślę, że została zapisana w moim DNA. Od najmłodszych lat fascynowała mnie telewizja. Chłonąłem ją z wypiekami na twarzy. Interesowało mnie jej zaplecze. Tworzyłem więc w zaciszu pokoju własną scenografię i scenariusz i prosiłem tatę, żeby nagrywał moje dziecięce aktywności. Do dziś mam te nagrania i sporadycznie do nich wracam. To, co uważam za największy przywilej dany mi od losu, to fakt, że od zawsze wiedziałem, co chcę robić w życiu. To ogromny luksus, ponieważ widzę po wielu moich rówieśnikach, że uporczywe poszukiwanie pasji bywa bardzo uciążliwe. Choć to banalne, będę powtarzać niczym mantrę słynny cytat: „Rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia". I tego życzę każdemu z całego serca.

- Twój prapradziadek był właścicielem słynnej krakowskiej kawiarni Jama Michalika. Ciebie nie ciągnęło w stronę gastronomii? - Lubię gotować, ale zgotowałem sobie taki a nie inny los, że nie mam na to czasu. Jak już wygospodaruję wolną chwilę, to gotowanie traktuję jako najwyższą formę relaksacji, ale tylko wtedy, kiedy gotuję dla kogoś. Nie ukrywam, że całkiem nieźle mi to wychodzi, ale do mistrzowskiego poziomu mojego taty w kuchni jeszcze mi bardzo daleko. Aby moje kulinarne zwierzenia nie przerodziły się w festiwal narcyzmu, przyznam, że nadal nie potrafię ugotować dobrej zupy ani upiec ciasta.

- Co sprawiło, że w pewnym momencie postawiłeś wszystko na jedną kartę – i zostawiłeś Kraków, by wyjechać do Warszawy i tam próbować swych sił w telewizji?

- To była czysta chęć rozwinięcia skrzydeł. Wiedziałem, że w Krakowie, ze względu na skromne zaplecze medialne, jest to niemożliwe. Jedynym miastem w skali kraju, które mogło zbliżyć mnie do spełnienia marzeń, była stolica. Zawsze lubiłem Warszawę, lecz ze względu na krakowski lokalny patriotyzm, często przypominam sobie piosenkę grupy Pod Budą, delikatnie nucąc pod nosem ich słynne „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”. Wystarczy, że ja się do niej przeprowadziłem dziesięć lat temu i na razie nie planuję powrotu. Chociaż sercem jestem zawsze z moim Krakowem. W końcu tam mam rodzinę i przyjaciół.

- Zaczynałeś od programów muzycznych w tego rodzaju stacjach 4fun.tv i Viva. To dlatego, że sam próbowałeś kiedyś śpiewać?

- To była krótka przygoda, która już się zakończyła. Ale często żartobliwie podkreślam, że jeszcze nie wyśpiewałem ostatniego słowa. (śmiech) Dziesięć lat uczęszczałem do teatru muzycznego w Krakowie. Stąd ta pasja.