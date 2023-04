Aktywna Wielkanoc w Małopolsce zachodniej. Gdzie można się wybrać? Czynne będą m.in. Energylandia, Skansen, Zamek Lipowiec i Dom Papieża Sławomir Bromboszcz

Święta to czas spędzany z rodziną, nie oznacza to jednak, że przez cały czas należy siedzieć przy wielkanocnym stole. W Święta Wielkanocne otwartych będzie kilka atrakcji turystycznych, które warto odwiedzić. Zobaczcie, gdzie można wybrać się w świąteczną niedzielę i poniedziałek (9-10 kwietnia). To na prawdę interesujące propozycje.