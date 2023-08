79. rocznica Powstania Warszawskiego. Dlaczego nie wybuchło powstanie w Krakowie?

Komendant Okręgu Krakowskiego płk. Edward Godlewski "Garda" już 25 lipca 1944 r. zarządził "stan czujności do powstania". Niemcy rzeczywiście wydawali się wówczas w stanie odwrotu, w niektórych częściach Okręgu trwała już wzmożona akcja partyzancka, armia sowiecka przeszła w jednym miejscu Wisłę, tworząc tzw. przyczółek sandomierski, skąd już było tylko kilkadziesiąt kilometrów do Krakowa. Między przyczółkiem a Krakowem powstała też tzw. Rzeczpospolita Kazimierzowsko-Proszowicka (nazywana też Pińczowską), jeden z obszarów zajętych przez partyzantów, który mógłby zostać wykorzystany przy dalszej ofensywie sowieckiej. Do decyzji powstańczych wówczas nie doszło.

- Jakie były szanse na wybuch w Krakowie powstania jak w Warszawie? Dlaczego nie wybuchło? Okręg Krakowski AK, tak jak pozostałe struktury terenowe tej formacji, szykował się do realizacji planów powstańczych. Rozwój wypadków na arenie międzynarodowej i losy wojny sprawiły, że koncepcja powstania powszechnego została zastąpiona w listopadzie 1943 r. przez plan akcji "Burza" - lokalnych wystąpień zbrojnych na terenach znajdujących się na bezpośrednim zapleczu walk niemiecko-sowieckich. W ramach planów "Burzowych" szykowano się do zajmowania konkretnych miejscowości, w tym i Krakowa. Były przygotowane plany wykorzystania sił poszczególnych obwodów Okręgu Krakowskiego, zajmowania konkretnych obiektów strategicznych, w takim duchu prowadzono szkolenia, starano się też o uzupełnienie stale brakującego uzbrojenia.

- Jak na wybuch powstania w Warszawie zareagowało AK-owskie podziemie w Krakowie? W dniu wybuchu powstania w Warszawie, 1 sierpnia, w krakowskiej AK zarządzono pogotowie bojowe, jednak nie wszczęto dodatkowych działań. Po rozkazie komendanta AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" z 17 sierpnia, nakazującym poszczególnym okręgom AK udzielenie pomocy Warszawie, do zadania tego został wyznaczony elitarny oddział krakowskiego "Kedywu" - Samodzielny Batalion Partyzancki "Skała" mjr. Jana Pańczakiewicza. Oddział ten, idąc w stronę Warszawy, stoczył jednak bój z Niemcami pod Złotym Potokiem 11 września i ze względu na poniesione straty oraz brak szans na dotarcie jako realna siła zbrojna do Warszawy zawrócił i kontynuował działania partyzanckie w Miechowskiem. Jednocześnie gen. Komorowski naciskał na płk. Godlewskiego, żeby "odciążył" walczącą Warszawę, podejmując poważną akcję w swoim okręgu - np. działania powstańcze w Krakowie lub Tarnowie - a decyzja co do terminu została pozostawiona Godlewskiemu. Ten, z powodu wymienionych już przyczyn, takiej decyzji nie podjął.

- W Krakowie pojawiło się od jesieni 1944 do stycznia 1945 roku kilkadziesiąt tysięcy powstańców warszawskich i uchodźców ze zrujnowanej stolicy. Krakowianie nie byli im początkowo przychylni.

Do dystryktu krakowskiego trafiło około 100 tysięcy osób wysiedlonych z Warszawy, a przez Kraków przewinęło się ok. 35-40 tysięcy warszawiaków. Kraków po raz kolejny stał się miejscem schronienia dla wysiedlanych Polaków - wcześniej przyjął fale wysiedlonych z ziem wcielonych do Rzeszy czy uchodźców z Kresów, uciekających przed terrorem UPA. Zorganizowanej pomocy udzielał warszawiakom przede wszystkim Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-miasto, lokalna agenda Rady Głównej Opiekuńczej. Udzielano noclegów w specjalnych schroniskach i domach noclegowych, w klasztorach i w domach prywatnych. Poszczególne grupy zawodowe - jak kupcy, rzemieślnicy czy prawnicy - organizowały pomoc dla przedstawicieli tych zawodów wśród uchodźców. Szczególną opieką otoczono osierocone dzieci, odsyłane do sierocińców czy żłobków lub do rodzin zastępczych.