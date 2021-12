14. Festiwal Muzyki Filmowej wraca na Play Kraków. Koncerty z Parku Jordana do obejrzenia w internecie

Wyjątkowe wspomnienia to coś, co pozostaje na zawsze po każdym festiwalowym koncercie. Teraz nie trzeba czekać na kolejną edycję festiwalu, by poczuć ten wspaniały klimat ponownie lub po raz pierwszy. Gala FMF została podzielona na trzy części, a każda z nich znajduje się na krakowskiej platformie VOD.

Hipnotyzująca muzyka z seriali "The Crown", "Wiedźmin", "Wataha", "Dom z papieru", "Czarne lustro" czy "Gambit królowej" oraz światowa premiera muzyki z ostatniego sezonu "Wikingów" w wykonaniu krakowskich artystów już teraz może zabrzmieć w każdym domu. To nie koniec atrakcji, gdyż na najmłodszych czeka muzyczna podróż na planetę Agi Bagi. Radosne dźwięki porwą do tańca również tych nieco starszych.

Na koniec miesiąca zabrzmi muzyka z koncertu "The Best of John Barry" z pamiętnymi utworami z filmów "Tańczący z wilkami", "Niemoralna propozycja" czy "Pożegnanie z Afryką" oraz muzyką do filmów o przygodach Jamesa Bonda. Ponownie usłyszymy utwory z "Pozdrowień z Rosji", "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości", a także piosenki z "Diamenty są wieczne" z solowym występem zwycięzcy trzeciej edycji programu „The Voice Kids” Marcina Maciejczaka oraz "Żyje się tylko dwa razy" z udziałem naszej reprezentantki na Eurowizji Junior 2021 Sary James. Internetowa premiera tej części festiwalu pojawi się na Play Kraków w poniedziałek 27 grudnia.