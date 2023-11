Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego po raz pierwszy wystąpi w Krakowie. Bruce Liu zagra 13 grudnia w Centrum Kongresowym ICE

Grudniowy koncert to pierwszy występ muzyka w stolicy Małopolski. Bruce Liu, który jednogłośnie został wyłoniony jako zwycięzca prestiżowego Konkursu Chopinowskiego, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pianistów młodego pokolenia. Od czasu swojego niekwestionowanego sukcesu w Warszawie, koncertuje w największych salach koncertowych na całym świecie. Podczas recitalu usłyszymy m.in. utwory zarejestrowane na najnowszej płycie artysty. Będą to kompozycje Jeana-Philippe’a Rameau, Fryderyka Chopina, Maurice’a Ravela i Ferenca Liszta.

"Waves" ukazuje się w katalogu Deutsche Grammophon, wytwórni, z którą Bruce Liu jest związany od marca 2022 roku. Album to hołd pianisty dla francuskiej tradycji muzycznej. Liu wybrał utwory ukazujące 200 lat muzyki znad Sekwany, dzieła stworzone na instrumenty klawiszowe, od okresu baroku po muzykę nowoczesną. Tytuł płyty nawiązuje nie tylko do motywu przyrodniczego, który przewija się przez cały program, ale także do czystej spontaniczności, jakże charakterystycznej dla sztuki pianistycznej pianisty.