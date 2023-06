Znany krakowski aktor prowadził auto pod wpływem alkoholu. Jest prawomocny wyrok sądu. "Kara jest słuszna oraz sprawiedliwa"

Sąd drugiej instancji w piątek 30 czerwca uznał jednak, że nie zasługiwała ona na uwzględnienie.

- Niezasadne są zarzuty prokuratora, iż oskarżony jako osoba powszechnie znana zasługiwał na wymierzenie surowszej kary - uzasadniała wyrok drugiej instancji sędzia Elżbieta Jabłońska-Malik.

Wyrok dotyczy incydentu, do którego doszło 17 października 2022 r. Aktor potrącił na al. Mickiewicza w Krakowie motocyklistę. Doszło do tego po tym, jak S. skręcał w lewo i znalazł się na tym samym pasie, który zajmował już 44-latek. Uderzył go autem w łokieć. Motocyklista utrzymał równowagę. Kierowca jednośladu zaczął gonić odjeżdżającego aktora i próbował go zatrzymać.