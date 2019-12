Znamy przebieg nowej drogi 774 w rejonie lotniska w Balicach

W 2020 roku tempa powinny nabrać prace związane udrażnianiem układu drogowego w rejonie lotniska w Balicach. W przyszłym roku władze województwa złożą wniosek o decyzję środowiskową potrzebną do rozpoczęcia budowy nowego przebiegu obecnej drogi wojewódzkiej 774. Ta ma zostać przeniesiona za obwodnicę Krakowa, bliżej miasta. Znamy trzy potencjalne warianty jej przebiegu.

Droga 774 łączy obecnie Balice i Kryspinów. Przez ruch na i z lotniska, droga jest wiecznie zakorkowana. Sytuację nieznacznie poprawiła przebudowa drogi kilka lat temu za blisko 20 mln zł. W ramach inwestycji pojawiły się m.in. nowe ronda, które nieco udrożniły ruch. Jednak dopiero przeniesienie drogi 774 "za" autostradę A4 spowoduje, że ruch między podkrakowskimi miejscowościami będzie płynny, a "stara" 774 z rondami będzie obsługiwać już tylko ruch lotniskowy. Do takiego scenariusza wciąż jeszcze droga daleka, ale w końcu widać jakieś postępy. Nowa droga 774 łączyłaby Balice, w rejonie węzła Balice I, i szła na południe po wschodniej stronie obwodnicy, do ulicy Olszanickiej. Aktualnie opracowana została wstępna koncepcja przebiegu tej trasy. Trzy warianty przebiegu nowej 774 - Wybrano 7 wariantów przebiegu trasy. Do złożenia wniosku o decyzję środowiskową konieczne jest wskazanie trzech wariantów, z czego jeden preferowany. Do tej pory samorządy i inne podmioty, jako wariant preferowany w zakresie etapu I od ul. Krakowskiej do ul. Olszanickiej zgodnie wskazały wariant pomarańczowy - mówi Michał Drewnicki, rzecznik urzędu marszałkowskiego. Wariant pomarańczowy widać na załączone mapie. Jest on zbliżony do "zielonego". Najbardziej na wschód idzie trasa "fioletowa".

Koszt opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej wynosi ponad 820 tys. zł. Zadanie to jest współfinansowane przez województwo małopolskie oraz Kraków po połowie. Władze wojewódzkie liczą, że decyzję środowiskową, niezbędną do rozpoczęcia przenoszenia drogi 774, uda się uzyskać w przyszłym roku. Będzie trzeci pas na obwodnicy autostrady? To nie jedyne zmiany w układzie komunikacyjnym w rejonie lotniska, które się szykują. Umowę na opracowanie koncepcji przebiegu nowej drogi 774 władze Krakowa i województwa podpisały w kwietniu 2018 roku. W trakcie prac studialnych okazało się jednak, że trzeba wykonać dodatkowe prace. W związku z tym zarząd województwa wystąpił do władz Krakowa o zgodę na zawarcie porozumienia na opracowanie studium poprawy dostępności komunikacyjnej w rejonie lotniska. W tym dokumencie przeanalizowana zostanie przebudowa autostrady o trzeci pas ruchu, nowy węzeł autostradowy oraz dostępność terenów wokół lotniska. Opracowanie koncepcji ma kosztować 100 tys. zł, a miasto w grudniu zdecydowało o dołożeniu do tego zadania 40 tys. zł.

- Studium poprawy dostępności komunikacyjnej lotniska w Balicach zostało zlecone w tym roku i planowane jest do zakończenia na przełomie 2019 i 2020 roku. Jego celem jest stworzenie dokumentu określającego rozwój systemów komunikacyjnych w celu zaspokajania istniejących i planowanych potrzeb komunikacyjnych rejonu lotniska Balice - zaznacza rzeczni Drewnicki. Problem w tym, że koncepcja nowego przebiegu drogi 774 miała być gotowa początkowo na przełomie roku 2017 i 2018. potem mówiono o 2019. Teraz wiadomo, że najwcześniej stanie się to w przyszłym roku. Wciąż nie wiadomo, kiedy jednak fizycznie rozpocznie się budowa. Trasa Balicka zapomniana O ile szanse na przeniesienie drogi 774 są całkiem realne, to zupełnie nie można tego powiedzieć o Trasie Balickiej, czyli drogowym połączeniu Krakowa z lotniskiem. Ta trasa prawdopodobnie nigdy nie powstanie.

Pierwotnie nowa droga do Balic miała powstać na Euro 2012. Wtedy przedsięwzięcie wyceniano na ok. 280 mln zł. Ostatecznie w Krakowie nie odbywały się mecze piłkarskich mistrzostw Europy i trasy też nie wybudowano. Co prawda zgodnie z porozumieniem zawartym w 2007 r. województwo małopolskie we współpracy z gminą Kraków, zleciło opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy układu drogowego w rejonie lotniska, w tym budowy Trasy Balickiej, ale warunkiem rozpoczęcia inwestycji było pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Takich pieniędzy miasto nie otrzymało i prace związane z drogą do Balic wstrzymano. Inwestycja, już wtedy na etapie przygotowywania, została mocno oprotestowana przez ekologów i okolicznych mieszkańców. Alarmowali, że droga, która ma przechodzić przez dolinę Rudawy, korytarz przewietrzania miasta, zniszczy ten cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar. Ekolodzy nadal podtrzymują swoje stanowisko i sprzeciwiają się przedsięwzięciu.

Co prawda budowa Trasy Balickiej jest nadal uwzględniana w Wieloletniej Prognozie Finansowej z realizacją w latach 2026-2029, ale trudno sobie wyobrazić jej powstanie. Urzędnicy miejscy nie garną się do jej realizacji. Już dwa lata temu podkreślali, że priorytetem jest przeniesienie drogi 774. Urzędnicy mówili nam wtedy, że dopiero po wytyczeniu nowego przebiegu 774 urzędnicy będą analizować, jak zmienią się warunki ruchu w tym rejonie. I dopiero ewentualnie ta analiza zdecyduje, czy Trasa Balicka jest nadal potrzebna.