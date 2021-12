Zima Stulecia w Polsce - 1979 rok. Śniegu po pas, a nawet więcej! Do odśnieżania używano... czołgów

Zima stulecia to czas przełomu roku 1978 i 1979 roku. Wtedy to za sprawą rzadko spotykanego układu wyżów i niżów, do naszego kraju zaczęły napływać lodowate masy powietrza. Atak tej zimy charakteryzował się dużymi różnicami temperatur i tak np. 31 grudnia w Białej Podlaskiej jest -20.8°C a w Międzybrodziu Bialskim temperatura wynosi 8.7°C. Ulice i chodniki były zasypane całkowicie. TAK TO WYGLĄDAŁO! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE >>>

Narodowe Archiwum Cyfrowe