Żeby odnieść sukces Patrycja Markowska musiała wyjść z cienia ojca. Patrycja Markowska zaśpiewa w ICE Kraków

Kiedy przyszła na świat w 1979 roku, jej tata był u progu wielkiej kariery: śpiewał musicalowe piosenki w warszawskim Teatrze Na Targówku i nawet nie marzyła mu się sława rockowego idola. Mama była tancerką klasyczną – i początkowo to właśnie zachwyciło małą Patrycję. Chodziła z mamą na próby i występy, marząc o tym, aby pójść w jej ślady. Okazało się jednak, że to niemożliwe: Patrycja miała taką budowę ciała, która nie predestynowała jej do baletu. Być może dlatego zainteresowała się muzyką.