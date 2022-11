Zderzenie na Alei Pokoju w Krakowie. Egzamin na prawo jazdy zakończył się... kolizją z tramwajem Redakcja Kraków

We wtorek 15 listopada ok. godz. 9, na Alei Pokoju doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem linii 1. Kolizja, w której uczestniczyło auto w trakcie egzaminu na prawo jazdy, miało miejsce w kierunku ronda Czyżyńskiego. Występowały utrudnienia w ruchu, przejazd tramwajów w kierunku ronda został odblokowany przed godz. 10.