Zarządca autostrady A4 szykuje podwyżkę opłat. Jest wniosek do GDDKiA

We wniosku złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad SAM S.A. występuje o zgodę na zmianę od 3 kwietnia br. stawek opłat za przejazdy:

Wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3, która będzie obowiązywała dla tych kategorii pojazdów od 3 kwietnia br., zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA.

Opłaty dziś:

Tańsze przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków zapewni kierowcom samochodów osobowych wnoszenie opłat przy pomocy aplikacji do videotollingu (odczytu tablicy rejestracyjnej) bądź elektronicznego poboru opłat A4Go. Przejazdy automatyczne są też sprawniejsze, m.in. dzięki osobnym, szybkim pasom, których liczba w ostatnim roku zwiększyła się do trzech z dziesięciu dostępnych w każdym kierunku jazdy. Kierowcy samochodów osobowych już od ponad trzech lat, rezygnując z gotówki bądź karty na rzecz płatności automatycznych, korzystają z rabatu na przejazdy. Zainteresowanie automatycznymi metodami płatności systematycznie rośnie – zarządca koncesyjnego odcinka A4 wydał już blisko 52 tysiące urządzeń do elektronicznego poboru opłat A4Go i odnotował ponad 1,6 mln zarejestrowanych użytkowników videotollingu. Udział płatności automatycznych w transakcjach na bramkach wynosi już ok. 44 proc.