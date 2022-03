Zarobki w Krakowie rosną dwucyfrowo. Stolica Małopolski ucieka reszcie regionu za sprawą wzrostu zatrudnienia w centrach usług dla biznesu Zbigniew Bartuś

O 12,8 procent w porównaniu z poprzednim rokiem – do 7.158 zł brutto - wzrosło przeciętne wynagrodzenie w Krakowie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób – podał krakowski Urząd Statystyczny. Średnia płaca w stolicy Małopolski jest już o blisko 19 procent wyższa od średniej dla całego regionu; rok temu ta różnica wynosiła 15,7 proc. Głównym powodem jest szybki rozwój krakowskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu, gdzie zarobki rosną dwukrotnie szybciej od inflacji. Druga przyczyna to bardzo niskie bezrobocie: pracodawcy nie mogą znaleźć ludzi, więc dwucyfrowe podwyżki objęły nie tylko specjalistów, ale i robotników do prac prostych oraz pracowników hoteli, barów i restauracji.