Zapowiedź konsultacji w sprawie dawnego hotelu Cracovia. Minister kultury: nie rezygnujemy z tej inwestycji, tylko przesuwamy ją w czasie

- Nasi poprzednicy dość kompulsywnie wydawali pieniądze po tym, jak dowiedzieli się, że przegrali wybory. To zaburzyło system finansowy Ministerstwa Kultury, do którego budżetu weszły liczne programy, które miały być finansowane w 2024 roku i kolejnych latach, co oznacza, że obciążenia Ministerstwa Kultury w roku obecnym wzrosły o 600 mln zł. Dlatego, dopóki sytuacja nie wyjaśni się, powstrzymaliśmy finansowanie przebudowy dawnego hotelu Cracovia, ponieważ nie został tu przekroczony próg, jakim jest podpisanie umowy z wykonawcą, co powoduje że wydatki na daną inwestycję stają się „sztywne” i nic już nie da się z tym zrobić. Po prostu musimy oszczędzać w tym roku pieniądze – wyjaśniał Bartłomiej Sienkiewicz.

Natomiast drugi z powodów nazwał „nawet ważniejszym niż ten buchalteryjny”.

- To jedno z najważniejszych miejsc w Krakowie, jako pewnej całości kulturowej. To miejsce na skrzyżowaniu Błoń, Muzeum Narodowego i ul. Piłsudskiego, gdzie z Błoń jest zachowana jedyna jeszcze nie zniszczona – perspektywa, oś widokowa na stary Kraków. A ktoś w Warszawie postanowił, że hotel będzie w innej formie i zabuduje to miejsce według własnego uznania. Natomiast ja uważam, że to miejsce jest dla Krakowa tak ważne, że o tym jak ma wyglądać, jak być zabudowane, jaką ma pełnić funkcję i czy na pewno w obecnym kształcie architektoniczny, to nie powinna być decyzja urzędników w Warszawie, ale efekt dialogu z mieszkańcami miasta, z włodarzami miasta. Myślę, że zaraz po wyborach samorządowych Ministerstwo Kultury będzie tego rodzaju konsultacje prowadziło. Będę namawiał miasto, by byśmy stworzyli warianty, parę wizji dla dawnego hotelu, które poddamy pod osąd mieszkańców Krakowa. Być może urodzi się z tego ten sam projekt co jest obecnie, ale chcielibyśmy mieć pewność, że to decyzja mieszkańców a nie decyzja urzędników siedzących w gabinetach na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. To jest ten moment, kiedy państwo ma obowiązek konsultować swe pomysły z ludźmi, których one dotyczą – mówił minister kultury.