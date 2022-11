Zaplanuj z nami Święta Bożego Narodzenia

Lubimy wracać myślami do czasów dzieciństwa, gdy wigilijny wieczór miał w sobie więcej magii, niż cokolwiek później. Ten wyjątkowy nastrój możemy stworzyć we własnym domu. Niech nasze dzieci mają co wspominać.

Z wyborem i zakupem prezentów lepiej nie czekać na ostatnią chwilę Pixabay

Często kierujemy się rodzinnymi tradycjami, które przekazywane są od pokoleń. Okres świat Bożego Narodzenia to magiczne chwile, których zostają w pamięci na całe życie. W tym czasie bardziej niż zwykle tęsknimy do spotkań z rodziną i przyjaciółmi przy wigilijnym stole.

Świeże i zdrowe

Nie daj się zagonić przed świętami do narożnika, nie wpadaj w panikę: co podać gościom? Mamy sprawdzone podpowiedzi. Nie zawiodą Pielmieni od Żurawia. To przepyszne, ręcznie lepione pierożki, z miłością i troską; są i z mięsem, i jarskie, z grzybami leśnymi, z kapustą, jakie dusza zapragnie. A do tego barszcz i świeże i zdrowe surówki. Bo na zimę trzeba szczególnie dbać o zdrowie. To, co jemy, zdrowa dieta - to podstawa.

Celebrujmy wspólne chwile przy świątecznym stole Freepik

Z naturalnych produktów

Można też zawitać do Królestwa Pierożka. Po wizycie tutaj wasza kuchnia będzie królestwem rozkoszy. Wystarczy zamówić uszka i pierogi – są lepione z całkowicie naturalnych produktów. Czy wiecie, co to Sekret Karpat albo jak smakuje Mak z Wiśnią? Ano właśnie, a jeśli do koszyka dodamy, oprócz tradycyjnych ruskich, pierogi z białą fasolą i borowikiem, oraz wigilijne gołąbki i barszcz – domownicy i goście rozpłyną się w zachwytach!