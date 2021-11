Coraz bliżej święta

Lubimy wracać myślami do czasów dzieciństwa, gdy wigilijny wieczór miał w sobie więcej magii, niż cokolwiek później. Ten wyjątkowy nastrój możemy stworzyć we własnym domu. Niech nasze dzieci mają co wspominać.

Często kierujemy się rodzinnymi tradycjami, które przekazywane są od pokoleń. W Polsce dekoracje bożonarodzeniowe zdobią nasze domy i mieszkania mniej więcej przez miesiąc – pojawiają się w okolicach 6 grudnia, czyli Mikołaja, do 6 stycznia, tj. Święta Trzech Króli. W wielu domach jednak zdejmuje się dekoracje świąteczne dopiero 2 lutego, w Święto Matki Bożej Gromnicznej (Święto Ofiarowania Pańskiego).

Przytulne wnętrze to kraina łagodności Pixabay

Różnokolorowe bombki i stroiki, migające światełka na choince, świece i gwiazdy betlejemskie. Takie obrazy przywodzą na myśl święta z naszego dzieciństwa. Czas świątecznych przygotowań jest inny dla każdego z nas. W świecie pełnym stresu, dobrze jest poprawić sobie nastrój. A wieszanie ozdób świątecznych lampek na domach i na drzewkach kojarzy się z miłymi chwilami.

Świąteczne aranżacje skutecznie poprawią nastrój Pixabay

Postawmy więc na unikalność ozdób i ich wyjątkowy charakter. Jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie zrobić świąteczne ozdoby, nie mamy na to czasu ni ochoty, bądź los poskąpił nam talentów plastycznych, warto rozejrzeć się w ofercie internetowych sklepów z dekoracjami i gadżetami. Znajdziemy tam dosłownie wszystko – od nakryć głowy specjalnie na świąteczne spotkanie z przyjaciółmi, po spektakularne dekoracje, które zaimponują nawet bardzo wymagającym. Witraże i lampiony nadadzą wnętrzu urokliwy blask, sztuczny śnieg zastąpi w razie potrzeby ten prawdziwy, mikołaje i skrzaty świąteczne przykują uwagę dzieci starszych i młodszych, zaś bombki, łańcuchy i zawieszki świąteczne ozdobią nie tylko choinkę, ale i świąteczny stół.

Jeśli nie masz czasu na zrobienie ozdób, zamów je on-line Pixabay

Nastrój poprawia nie tylko przytulne wnętrze, ale i miły zapach. Długie zimowe wieczory mogą pachnieć pomarańczą i cynamonem. Sojowe świece zapachowe łączą ekologiczny wosk sojowy z wybranymi olejkami eterycznymi. Warto wiedzieć, że są dostępne naturalne i ekologiczne woski zapachowe, które stanowią popularną alternatywę dla tradycyjnych świec. Wystarczy ukruszyć ćwiartkę produktu i rozpuścić w specjalnym kominku, by poczuć moc możliwości i piękny aromat.

Takie drobiazgi jak świece zapachowe, dodadzą wnętrzu charakteru, a tobie - energii Pixabay

Dzięki przytulnemu wnętrzu, otuleniu miękkimi kocami, ozdobnymi girlandami lub pięknie rozświetloną lampkami choinką poczujesz się lepiej, a szaruga za oknem będzie mniej straszna niż dotychczas.