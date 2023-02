"Zapiski wariatki" - niezwykła wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Pochodząca z Żywca Aleksandra Młynarczyk-Gemza to artystka multimedialna, fotografka, performerka. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zdobywczynią licznych stypendiów i wyróżnień artystycznych. Na co dzień pracuje w galerii sztuki współczesnej. Obecnie również pisze doktorat ze sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Artystka jest także osobą z diagnozą F.20, czyli schizofrenią z komponentem afektywnym.

W ubiegłym roku, nakładem wydawnictwa Znak, ukazała się debiutancka powieść Aleksandry Młynarczyk-Gemzy pod tym samym tytułem, jaki nosi wystawa.

Książka "Zapiski wariatki" ukazuje doświadczenia odnoszące się do różnych aspektów życia: bycia kobietą, artystką, osobą ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną. Ta bardzo prywatna i poruszająca historia to manifest wiary w sztukę, która pozwala dotknąć granic tożsamości i zbliżyć się do innego, także tego w nas samych.