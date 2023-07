Zamkną chodnik i zwężą drogę. Zmiany w organizacji ruchu w związku z budowa trasy S7 w Nowej Hucie

Z kolei we wtorek (1 sierpnia) zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Ujastek Mogilski w okolicy skrzyżowania z Aleją Solidarności. Na odcinku ok. 50 m zwężona zostanie jezdnia do 6 metrów szerokości i przesuniemy ruch na zachodnią stronę jezdni. Zatoka postojowa zostanie zamknięta.

- Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości 40 km/h. Zmiana organizacji ruchu jest związana z przebudową kanalizacji deszczowej - mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.