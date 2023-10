Zaczyna się zimowy sezon na krakowskim lotnisku, a w nim 125 połączeń do 32 krajów. W siatce połączeń są też nowości Barbara Ciryt

Lotnisko w Balicach proponuje na sezon zimowy 125 połączeń Adam Wojnar/Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Sezon zimowy w Kraków Airport zaczyna się z soboty na niedzielę, z 28 na 29 października. Dla pasażerów lotniska 22 linie lotnicze oferują w tym sezonie z blisko 125 regularnych połączeń z Krakowa do 32 krajów w różnych stronach świata. To nie tylko istniejące już połączenia, ale także kilka nowości niektóre z nich to loty na hiszpańską Fuerteventurę na Wyspach Kanaryjskich czy do Tirana, stolicy Albanii.