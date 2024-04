Kraków. Ryanair z nowym kierunkiem z Krakowa. Lot inauguracyjny do Triestu

"Ryanair z przyjemnością oficjalnie uruchamia nasze pierwsze połączenie z Krakowa do Triestu. Ta ekscytująca nowa trasa będzie obsługiwana 2 razy w tygodniu w sezonie letnim, oferując naszym polskim klientom jeszcze większy wybór w najniższych cenach.

Tego lata Ryanair będzie obsługiwał 82 trasy z/do krakowskiego lotniska, w tym dzisiejszą nową trasę do Triestu, a także inne nowe trasy do Dubrownika, Faro i Olbii. Te ekscytujące trasy Ryanair Summer '24 są już dostępne do rezerwacji na www.ryanair.com/pl”. - oświadczyła Jade Kirwan, Head of Communications w Ryanair.