Kraków. Wizzair usuwa kolejne połączenia z Krakowa i nie tylko! LISTA

W ubiegły weekend z systemu Wizzair usunięte zostały połączenia z niektórych europejskich miast. Wśród ponad 100 skasowanych tras, aż 28 to połączenia z Polski, w tym 8 z lotniska w Balicach.

Wizzair - usunięte połączenia z Krakowa

Oto lista miast, do których już nie dolecimy linią Wizzair z lotniska w Balicach:

Wizzair usuwa połączenia

Usunięte połączenia z Krakowa to jednak nie jedyny wybryk linii lotniczej. Z lotniska we Wrocławiu również zniknęły loty do: Birmingham, Burgas, Dubrownika, Dortmundu, Keflaviku, Kutaisi, Rodos i Walencji.